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Экономика и Финансы
9 сентября 20, 15:25
КМУ утвердит концепцию развития украинского языка до 2028 г
украинский язык
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Кабинет министров намерен в ноябре принять концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что реализация такого решения позволит создать правовые инструменты для укрепления украинской идентичности, а также правовых предпосылок для постепенного формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан.

Кроме того, в октябре будет принят план мероприятий по реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык – успешное государство".
censor.net.ua
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