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Экономика и Финансы
12 сентября 20, 22:47
В Украине ответили на требование МВФ
МВФ
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Генпрокурор уверена, что у МВФ нет повода беспокоиться о независимости антикоррупционных органов Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что международным партнерам Украины не следует переживать поводу ситуации вокруг антикоррупционных институтов. Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру.

Таким образом генпрокурор прокомментировала ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами абсолютно никаких нет", - заявила она.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в МВФ дальнейшую поддержку Украины поставили в зависимость от работы антикоррупционных органов.

Ранее в Кабмине исключили возможность отказа в предоставлении нового кредита со стороны Международного валютного фонда.
Korrespondent
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