Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год

Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

Отмечается, что документ, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и новые пассажирские вагоны.

Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии COVID-19, программа «Большая стройка», а также оборона и безопасность.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

Кроме этого, ключевыми приоритетами проекта госбюджета определены: качественное образование; доступная медицина; забота о старости (помощь пенсионерам 75+), удобная транспортная инфраструктура, развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений; масштабная цифровизация экономики, а также финансово состоятельные регионы.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - подчеркнули в Минфине.

Отметим, в Кабмине рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а еще через два года снизится до 3%.

Согласно заявлению СНБО, в следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%.