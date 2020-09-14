Снижение курса гривни может спровоцировать рост девальвации

В период с 7 по 11 сентября снижение курса гривни наблюдалось по всему спектру рынка. "Общий недельный прирост доллара составил порядка 20 копеек. Наличная гривня просела в цене на 25 копеек, добравшись до отметки в 28,05 грн/доллар. На межбанке курс подошел вплотную к 28,00 грн/доллар — торги закрылись на уровне 27,96 гривен за доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

В понедельник, 14 сентября, по сравнению с пятницей, 11 сентября НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 6 копеек — с 27,8346 грн/доллар до 27,9003 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 14 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,9003 грн;

✅ 1 евро — 33,0674 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,6765 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,7821 грн.

На межбанковском валютном рынке в понедельник, 14 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с пятницей вырос в покупке на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. В последний банковский день прошлой недели межбанк закрылся курсом 27,93/27,96 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне 27,95/27,97 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 14 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,11/33,13 грн за евро. 11 сентября межбанк закрылся курсом 33,07/33,10 грн за евро.

"На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. Несмотря на то, что гривня торгуется на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Учитывая отсутствие новостей на этой недели, пройти отметку 28 грн/доллар будет непросто", — говорит Максим Пархоменко.

В то же время, аналитик считает, что, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28,15 грн/доллар на рынке, начнут расти девальвационные ожидания, что будет заставлять многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх.

"В паре с евро у гривны аналогичные позиции. На прошлой неделе, мы перешагнули отметку в 33,00 гривны за евро. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33.50 гривен за евро", — говорит Пархоменко.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,93 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,98 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 27,84 грн/доллар, продавали по курсу 27,88 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 9 копеек, в продаже — на 10 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,95/33,02 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 14 копеек, продавали — дешевле на 12 копеек. Курс был 32,81/32,90 грн/евро.

"Такая динамика наблюдается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и переходе Киева в "оранжевую зону". Также, рынок нервничает под влиянием начала избирательной кампании. Негативом служит тяжелый бюджетный процесс и риск получения 6% дефицита бюджета, а также замороженные отношения с МВФ", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, аналитик обращает внимание на тот факт, что международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. Агентство ожидает, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% в 2021 году. Кроме того, S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

Также S&P отмечает, что может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины в следующем году, если сочтет, что консолидация государственных финансов будет происходит быстрее, чем сейчас прогнозируется.

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет, и не исключено, что она пробьет отметку 28 гривен за доллар, где будет консолидироваться, колеблясь в диапазоне 10 копеек.