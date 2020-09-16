Почему миссия МВФ передумала ехать в Украину

В августе 2020 года Миссия Международного валютного фонда (МВФ) должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, однако в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине", — сказал министр.

Марченко назвал главные события в Украине, за которыми следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ — Delo.ua) интересуют, в порядке приоритетности. №1 — ситуация вокруг ПриватБанка и Суркисов. №2 — ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 — зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно относительно этой агонии против иностранцев. №4 — САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", — сказал С.Марченко.

Помимо этого, министр финансов отметил традиционные вопросы МВФ.

"Много законопроектов зарегистрировано о налоговых льготах и преференциях. Это их беспокоит в контексте возможного увеличения дефицита бюджета. Мы говорим, что мы против всех этих проектов, поэтому с позиции правительства все хорошо. По 2021-му году их интересует рамка дефицита", — добавил он.

При этом, 8 сентября Марченко общался с представителями Международного валютного фонда, где обсуждал проект госбюджета на 2021 год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.

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Марченко напомнил, что Министерство финансов планирует получить от Международного валютного фонда $1,4 млрд и $700 млн от Всемирного банка.

"Если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований", — утверждает глава Минфина.

Напомним, ранее Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Некоторые позиции страна уже нарушает.

22 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.