Почему дорожает доллар?

Гривна снова падает, доллар дорожает. Вечнозеленый уже разменял отметку в 28 гривен за доллар. В проекте госбюджета на следующий год заложены показатели в 29,1 гривен за доллар.

Корреспондент.net разбирался, чего ждать от курса в ближайшее время.

Причины падения

На 17 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 гривен за доллар. А вообще Плавную девальвацию гривны мы наблюдаем еще с середины августа.

Все это связано с тем, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом заморожено, соответственно, доступ к внешнему финансированию и возможности привлекать новые деньги очень ограничены, отмечает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По мнению же члена совета Нацбанка Виталия Шапрана, рост курса доллара на межбанке - это определенная реакция рынка на начало нового делового сезона и девальвационные ожидания бизнеса и банков.

"В целом валютный рынок настроен на девальвацию гривны. Плавную и достаточно спокойную", - полагает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Что будет дальше

Фурса считает, что тренд на девальвацию национальной валюты однозначно долгосрочный и затрагивает эту осень и следующий год.

Эксперты инвестгруппы ICU прогнозируют умеренное ослабление гривны до 29-30 гривен за доллар к концу 2020 года.

"В 4 квартале 2020 года мы ожидаем умеренное ослабление гривны из-за ухудшения девальвационных ожиданий и возвращения дефицита текущего счета - до диапазона 29-30 гривен за доллар на конец года. Умеренное ослабление гривны продолжится в 2021 году из-за восстановления спроса на импортные товары и роста мировых цен на энергоносители", - сообщил глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

Единственным фактором, который реально может повлиять на укрепление гривны по отношению к другим валютам, могут быть только действия НБУ, отмечает управляющий партнер компании Атлант Финанс Юрий Нетесаный. По его словам, тут возможны два сценария: с участием регулятора и без него. Если он не будет вмешиваться в торги до октября, то курс легко сможет преодолеть уровень 29 гривен за доллар и закрепиться над ним. В такой ситуации уже в начале октября следует ожидать котировки на уровне 28,5 — 29,5 гривен за доллар. Если регулятор все-таки решит выйти на межбанк с продажей валюты, тогда вполне реально, что котировки могут быть в диапазоне 27,7 — 28,7 гривен за доллар.

Бизнес жалуется

Более 40% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина, каждому четвертому отказали в предоставлении доступного кредита, свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine.

Ассоциация исследовала, как малый и микробизнес оценили программу Доступных кредитов 5−7−9%, которая, как раз и была призвана помочь предпринимателям преодолеть негативные последствия карантина. Выяснилось, что 27% опрошенных предпринимателей отказали в участии в программе, а удалось получить кредит только 11% опрошенных. Еще 10% до сих пор ожидают решения по их заявке. 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% - не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% - из-за отсутствия заинтересованности.

89% предпринимателей обращались в государственный банк, и только 11% - в коммерческий. Среди выданных кредитов преобладают небольшие суммы. В частности, 50% ФЛП удалось получить до 500 тыс. грн кредита, 20% - от 500 тыс. до 1 млн грн, 17% - от 1 до 3 млн грн и еще 13% получили кредит на сумму, превышающую 3 млн грн.

Предприниматели, которым не удалось принять участие в программе, сообщают о таких наиболее распространенные причинах. Во-первых, сложная бюрократическая процедура получения, во-вторых, недостаточная кредитоспособность для получения помощи, и в-третьих, несоответствие определенным критериям для получения помощи.