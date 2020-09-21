Рынок продолжает отыгрывать негативные новости начала и середины недели — это заложенный Министерством финансов курс гривны в госбюджет на 2021 год на уровне 29,1 грн/доллар, результаты размещения ОВГЗ, сложности в сотрудничестве с МВФ, спорные законопроекты, рассмотрение КС вопроса законности деятельности ФГВФЛ, "перспектива" остаться без "безвиза" и производные от них.

"К негативу добавилось признание Конституционным судом Украины неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). КС постановил, что назначение на пост директора НАБУ было неконституционным, поскольку президент не имел полномочий назначать главу бюро", — отмечает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам аналитика, накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс гривны. "НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,155 гривен за доллар, и сместил, таким образом, границу продажи. Вероятно, курс будет укрепляться не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Между тем, следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться", — говорит Шевчишин.

Аналитик также отмечает, что сложной остается и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, как экономически, так и эпидемиологически.

В целом в ГК Forex Club склоняются к стабилизации курса в границах 28,0-28,2 гривен за доллар.

Тем временем, в пятницу, 18 сентября, по сравнению с четвергом, 17 сентября НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — укрепился с 28,1195 грн/доллар до 28,1127 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 18 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,1127 грн;

✅ 1 евро — 33,1744 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8795 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2007 грн.

На межбанковском валютном рынке в пятницу, 18 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с четвергом в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. Вчера межбанк закрылся курсом 28,13/28,15 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне –28,14/28,16 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 17 копеек, в продаже на 18 копеек. 18 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,38/33,41 грн за евро. 17 сентября межбанк закрылся курсом 33,21/33,23 грн за евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,12 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,17 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 28,03 грн/доллар, продавали по курсу 28,08 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 9 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,15/33,26 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 15 копеек, продавали дешевле на 16 копеек. Курс был 33,00/33,10 грн/евро.