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Новости
Экономика и Финансы
19 сентября 20, 10:05
Куда пойдут деньги, выделенные на расходы Офиса президента
бюджет
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На следующий год в бюджете запланирован 1 миллиард 300 млн гривен на расходы Офиса президента.

О том, куда пойдут эти деньги, в ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА" рассказал советник президента Украины Олег Устенко.

Все разговоры, которые касаются "давайте добавим здесь, давайте добавим там", если вы не обеспечиваете бедность в стране, рост остается на уровне 5%, остается ничем иным, как политическими разговорами. Что касается этих дополнительных денег, которые выделены Минфином на Офис президента, то это точно не инициатива, которая исходила бы от главы Офиса президента.

Это была инициатива самого Министерства финансов. На чем она базировалась? На том, что если посмотреть средние зарплаты специалистов, работающих в Верховной Раде, Кабмине или Офисе президента, и аналогичного специалиста за границей, то она разная. Самая низкая - в Офисе президента.

Следующая затрата, которая была заложена - на ремонт борта №1. Но, на сколько я понимаю, эти затраты, которые были заложены в госбюджет не по инициативе Офиса президента, не просто будут урезаны, скорее всего и дополнительных затрат не будет.
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