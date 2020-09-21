Курс валют: доллар и евро значительно подорожали

Национальный банк Украины на понедельник, 21 сентябрь 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 28,1718 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,1718 грн за доллар против 28,1127 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 33,3456 грн за евро против 33,1744 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 21 сентября:

USD — 28,1127 грн за 1 доллар;

EUR — 33,1744 грн за 1 евро;

PLN — 7,4388 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7406 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,9226 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7233 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6908 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,2007 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,8795 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,1533 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 18 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,42 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 сентября справочный курс на уровне 28,17 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 сентября (28,09 грн).