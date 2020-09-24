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Экономика и Финансы
24 сентября 20, 11:04
Нацбанк не будет противодействовать укреплению гривны
Гривна
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По мнению председателя Нацбанка, в октябре — ноябре предложение валюты может возрасти благодаря продажам аграриев.

Валютная политика Национального банка Украины (НБУ) не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.

По словам Шевченко, фундаментального давления на гривню нет.

Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", — заверили в НБУ.

В то же время, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для существенного "проседания" курса гривни к доллару в 2021 году.
Delo
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