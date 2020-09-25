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Экономика и Финансы
25 сентября 20, 12:07
От каких купюр нужно избавиться украинцам?
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С 1 октября 2020 года НБУ выводит из обращения монету номиналом 25 копеек и старые банкноты до 2003 года.

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Нацбанк объясняет, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.

По мнению банка, теперь эта проблема решится. Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты.

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Таким образом с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.
telegraf.com.ua
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