Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.14
USD
28.30
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
30 сентября 20, 12:30
Хочешь субсидию - жди проверку: Подробности
субсидия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проверяющие органы смогут отследить любое изменение имущественного и другого состояния субсидианта
Отныне в Украине всех желающих получать от государства субсидию ждут несколько этапов тщательной проверки. В ходе проверки государственные органы будут собирать и анализировать личную информацию претендентов на субсидии.

Об этом сообщает Обозреватель.

Информация обо всех, кто обратится за субсидией, попадет на специальную платформу. 

Что на ней будет о претендентах на субсидии:

- открытые банковские счета и остатки на них,
- информацию о фактическом месте проживания,
- паспортные данные, 
- ИНН,
- данные из налоговой и т.д.

Также платформа будет пополняться данными из государственных реестров. Проверяющие органы смогут отследить любое изменение имущественного и другого состояния субсидианта - будь то зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка либо поступление на банковский счет.

“Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике”, – рассказал изданию юрист Плахотник.

Какая информация будет доступна государственным органам при проверке:

- информация о зарегистрированных на субсидианта либо его семью/родных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;
- реквизиты документов, выданных человеку, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, местожительство;
- информация о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;
- информация о таможенном оформлении ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
- информация по выпискам из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;
- информация об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

***

Напомним, что вдобавок к массовым проверкам Кабмин еще и значительно ужесточил правила получения субсидий.

Отныне государство при расчете социальной помощи будет фактически искусственно завышать доход семьи. Это приведет к уменьшению суммы субсидирования, а некоторые семьи вообще перестанут их получать. Для расчета среднемесячного совокупного дохода граждан за определенный период теперь эту сумму дохода надо поделить на шесть, а на одного члена семьи - поделить на общее количество человек в семье.

Какие выплаты учитываются при подсчете общего дохода домохозяйства:

  • зарплата (после выплаты налогов);
  • денежное обеспечение военнослужащих (за исключением денежных выплат за участие в АТО/ООС);
  • пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке;
  • стипендия;
  • социальные выплаты, в том числе субсидия;
  • льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице;
  • денежные переводы из-за границы;
  • доходы от продажи молока и молочного сырья;
  • продукции животноводства (30% начисленных сумм).

Какие доходы учитываться при формировании общего дохода не будут:

  • помощь при рождении ребенка;
  • разовые выплаты тем, кто усыновил детей;
  • выплаты матерям-героиням;
  • помощь на детей-сирот;
  • выплаты по программе "муниципальная няня";
  • алименты;
  • доходы от размещения депозитов;
  • пособие на погребение.

Увеличилось количество документов для получения государственной помощи - добавились налоговая декларация и справка о доходах. 

Расширен также список тех лиц, которые безусловно входят в состав семьи вне зависимости от места их пребывания: муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Это означает, что если дети, к примеру, получают зарплату или стипендию, но при этом живут в другом городе (или стране), их доход все равно "подтягивается" в общий семейный и сводит шансы на получение субсидии к минимальным.

Аналогично будет и с матерями-одиночками. При этом их могут лишить субсидии, если она уехала на заработки за границу более, чем на два месяца.

И одно из самых главных сомнительных нововведений - процедура возвращения социальной помощи. В случае, если субсидиант подал неправдивые данные, если произошли изменения в составе семьи без уведомления органов соцзащиты, то указанные органы рассчитывают сумму денег к возврату. Если субсидиант отказывается или не может вернуть эти деньги, их взыскивают через суд.


Источник: dengi.ua/

Ещё по теме:
Борьба с коррупцией: Украину ждет строгая проверка
С 1 января 2018 г. проверят всех получателей субсидий
Клиентов банка теперь будут проверять по евростандартам
Оформить субсидию теперь можно онлайн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей