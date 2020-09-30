Хочешь субсидию - жди проверку: Подробности

Отныне в Украине всех желающих получать от государства субсидию ждут несколько этапов тщательной проверки. В ходе проверки государственные органы будут собирать и анализировать личную информацию претендентов на субсидии.





Об этом сообщает Обозреватель.





Информация обо всех, кто обратится за субсидией, попадет на специальную платформу.





Что на ней будет о претендентах на субсидии:





- открытые банковские счета и остатки на них,

- информацию о фактическом месте проживания,

- паспортные данные,

- ИНН,

- данные из налоговой и т.д.





Также платформа будет пополняться данными из государственных реестров. Проверяющие органы смогут отследить любое изменение имущественного и другого состояния субсидианта - будь то зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка либо поступление на банковский счет.





“Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике”, – рассказал изданию юрист Плахотник.





Какая информация будет доступна государственным органам при проверке:





- информация о зарегистрированных на субсидианта либо его семью/родных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

- реквизиты документов, выданных человеку, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, местожительство;

- информация о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

- информация о таможенном оформлении ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

- информация по выпискам из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

- информация об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.





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Напомним, что вдобавок к массовым проверкам Кабмин еще и значительно ужесточил правила получения субсидий.





Отныне государство при расчете социальной помощи будет фактически искусственно завышать доход семьи. Это приведет к уменьшению суммы субсидирования, а некоторые семьи вообще перестанут их получать. Для расчета среднемесячного совокупного дохода граждан за определенный период теперь эту сумму дохода надо поделить на шесть, а на одного члена семьи - поделить на общее количество человек в семье. Какие выплаты учитываются при подсчете общего дохода домохозяйства: зарплата (после выплаты налогов);

денежное обеспечение военнослужащих (за исключением денежных выплат за участие в АТО/ООС);

пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке;

стипендия;

социальные выплаты, в том числе субсидия;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за границы;

доходы от продажи молока и молочного сырья;

продукции животноводства (30% начисленных сумм). Какие доходы учитываться при формировании общего дохода не будут: помощь при рождении ребенка;

разовые выплаты тем, кто усыновил детей;

выплаты матерям-героиням;

помощь на детей-сирот;

выплаты по программе "муниципальная няня";

алименты;

доходы от размещения депозитов;

пособие на погребение. Увеличилось количество документов для получения государственной помощи - добавились налоговая декларация и справка о доходах. Расширен также список тех лиц, которые безусловно входят в состав семьи вне зависимости от места их пребывания: муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Это означает, что если дети, к примеру, получают зарплату или стипендию, но при этом живут в другом городе (или стране), их доход все равно "подтягивается" в общий семейный и сводит шансы на получение субсидии к минимальным. Аналогично будет и с матерями-одиночками. При этом их могут лишить субсидии, если она уехала на заработки за границу более, чем на два месяца. И одно из самых главных сомнительных нововведений - процедура возвращения социальной помощи. В случае, если субсидиант подал неправдивые данные, если произошли изменения в составе семьи без уведомления органов соцзащиты, то указанные органы рассчитывают сумму денег к возврату. Если субсидиант отказывается или не может вернуть эти деньги, их взыскивают через суд.







