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Экономика и Финансы
5 октября 20, 10:55
Что будет с долларом в октябре?
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По прогнозам аналитиков, курс в октябре может колебаться в диапазоне 28,0–28,75 гривен за доллар США.

После того, как гривна ослабела в сентябре, девальвационные тенденции могут сохраниться и в этом месяце. Как говорят аналитики ГК Forex Club, на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания, и гривна продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре, к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность, после закупок в сентябре.

Нерезиденты оказывают существенное влияние на рынок, продолжая выводить свои инвестиции через продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и дивиденды. Инвесторы теряют свой интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.

- Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривны, - говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex ClubАндрей Шевчишин. -Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривну и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций.

По словам эксперта, НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты.

В то же время, ситуация на внешних рынках остается для гривны благоприятной: цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне; цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа. Благоприятными для экспортеров остаются и цены на железорудное сырье.

Ухудшает ситуацию для гривны вероятность того, что аграрии не смогут выполнить внешнеторговые контракты из-за низкого урожая, и снизят предложение валюты на рынке.
kp.ua
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