Этой зимой цена на газ в Украине упадет — глава "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выступил с прогнозом о снижении цен на газ в стране будущей зимой.

Об этом он заявил в ходе Ukrainian Energy Day, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы в "Нафтогазе", кто анализирует статистику и составляет прогнозы на будущее, уверены, что цена на газ упадет этой зимой", — отметил Коболев.

При этом он объяснил свой прогноз тем, что в газохранилищах находится рекордный объем газа в 28 млрд кубометров, и "необычность рекорда", по словам Коболева, объясняется тем, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

"Если весь этот объем направится украинцам, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках", — разъяснил Коболев.

Также он подчеркнул, что компании закачали такое количество газа, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, но и чтобы заработать дополнительные деньги на разнице между летними и зимними ценами.

В то же время глава "Нафтогаза" обратил внимание, что снижение цены на газ будет иметь негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд кубометров газа запасов в своих подземных хранилищах (ПХГ). По состоянию на 30 сентября, запасы достигли 28,05 млрд кубометров, или 90,6% общей проектной емкости хранилищ.

Напомним, Коболев в начале октября допустил заполнение подземных хранилищ Украины в течение месяца до 100% их мощности.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" из-за миллиардных убытков повышает цены на газ.