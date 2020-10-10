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Экономика и Финансы
9 октября 20, 23:33
Тарифы на коммуналку будут утверждать на местах
коммуналка
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Кабмин подготовил законопроект - слово за Верховной Радой.

Кабинет министров Украины принял решение отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 9 октября.

- На сегодняшнем заседании правительства принял проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения", - сообщил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан.

Документом предлагается передать полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, соответственно, установление тарифов на тепловую энергию и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения от НКРЭКУ (национальная комиссия - регулятор) в местные органы власти.

В НКРЭКУ предлагается оставить лицензирование хозяйственной деятельности только по производству тепловой энергии на теплоцентралях, ТЭС, АЭС и когенерационных установках и установление соответствующим субъектам хозяйственных тарифов на производство тепловой энергии.

Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение в случает принятия законопроекта полностью передадут на места. На сегодня они формируются Национальной комиссией (НКРЭКУ).

- Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом з МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году, - отметил он.

Теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада.

Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления этого закона в силу должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

Ранее КП в Украине в своем обзоре рассказывала о социальных новшествах (в области субсидий, коммуналки, социальной помощи), которые будут введены этой осенью или как минимум, планируются к рассмотрению.
kp.ua
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