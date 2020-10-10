Тарифы на коммуналку будут утверждать на местах

Кабинет министров Украины принял решение отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства 9 октября.

- На сегодняшнем заседании правительства принял проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения", - сообщил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан.

Документом предлагается передать полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, соответственно, установление тарифов на тепловую энергию и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения от НКРЭКУ (национальная комиссия - регулятор) в местные органы власти.

В НКРЭКУ предлагается оставить лицензирование хозяйственной деятельности только по производству тепловой энергии на теплоцентралях, ТЭС, АЭС и когенерационных установках и установление соответствующим субъектам хозяйственных тарифов на производство тепловой энергии.

Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение в случает принятия законопроекта полностью передадут на места. На сегодня они формируются Национальной комиссией (НКРЭКУ).

- Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом з МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году, - отметил он.

Теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада.

Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления этого закона в силу должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

Ранее КП в Украине в своем обзоре рассказывала о социальных новшествах (в области субсидий, коммуналки, социальной помощи), которые будут введены этой осенью или как минимум, планируются к рассмотрению.