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Экономика и Финансы
12 октября 20, 20:48
Подписан закон, разрешающий продажу лекарств в интернете
лекарство
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Закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами

Закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, вести также электронную торговлю (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств.

Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать другие компании, но они должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за качество несет компания-продавец.

В ОП считают, что таким образом лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах можно будет заказать их доставку в отделение почты.

Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Евросоюза.

Депутаты Рады приняли законопроект 17 сентября. 
liga.net
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