Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября

На 14 октября 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн /доллар. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро, 14 октября, установлены на таком уровне:

28.2481 грн за доллар;

33.3398 грн за евро;

0.36701 грн за российский рубль;

7,4329 грн за польский злотый.

По сравнению с 13 октября курс всех указанных валют почти не изменился. Курс доллара вырос на 4 копейки, евро - остался на том же уровне, курс рубля вырос на 20 копеек.