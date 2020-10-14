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Экономика и Финансы
14 октября 20, 08:29
Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября
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Какие валюты подорожали, а какие остались на месте состоянием на 14 октября.

На 14 октября 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн /доллар. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро, 14 октября, установлены на таком уровне:

28.2481 грн за доллар;

33.3398 грн за евро;

0.36701 грн за российский рубль;

7,4329 грн за польский злотый.

По сравнению с 13 октября курс всех указанных валют почти не изменился. Курс доллара вырос на 4 копейки, евро - остался на том же уровне, курс рубля вырос на 20 копеек.
telegraf.com.ua
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