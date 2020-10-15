Генпрокурора подтвердила закрытие дела "Роттердам+"

Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом свидетельствует постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

"Из имеющихся материалов жалобы и данных ЕРДР следует, что решение о закрытии уголовного производства в части принято старшим группы прокуроров прокурором Пономаренко, который согласно требования УПК, имел на это полномочия", - говорится в копии постановления.

Постановление подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и обжалованию не подлежит.

В документе также говорится, что по состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

В текущий момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.