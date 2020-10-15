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Экономика и Финансы
15 октября 20, 09:42
Сколько будет стоить вакцина от COVID-19
Степанов
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На сегодняшний день окончательная цена вакцины от COVID-19 пока еще не сформирована

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 после появления в Украине будет ориентировочно стоить около 37 долларов США или 1 047,84 грн по курсу на 15 октября 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По словам Степанова, окончательная цена вакцины от COVID-19 пока еще не сформирована.

"Есть цены, по крайней мере, та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, проводящие третью фазу (клинических испытаний — Delo.ua). Предварительная цена, которую они давали — это 37 долларов", — отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что эту цену назвали две компании из КНР и США. В частности, это приблизительная стоимость, которая определяется по затратам на изготовление вакцины.

При этом, в компаниях не исключают, что впоследствии существенно смогут снизить цену.

Степанов добавил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

В то же время, он выразил надежду, что Украина создаст свою вакцину от COVID-19.

Напомним, ранее профессор Борис Тодуров в эфире канала "Украина 24" заявил, что на территорию Украины в настоящее время уже завозят так называемую российскую "вакцину" от коронавирусной инфекции COVID-19.
Delo
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