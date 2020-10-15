Железнодорожные пути Украины в критическом состоянии

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, из-за критической изношенности железнодорожных путей существенно снизилась скорость перевозок.

"Сейчас средняя скорость грузового вагона по Украине около 20-30 километров в час, а пассажирского порядка 40-50. Это все вызвано плохим, критическим состоянием инфраструктуры, верхнего пути, отсутствием надлежащего обслуживания и ремонта. Так, при нормативах, что ежегодно должны полностью быть отремонтированы минимум 350 километров, ремонтировалось всегда 150-200 ", - рассказал Омелян.

По его мнению, это опасно для перевозок, ведь именно из-за высокой изношенности путей в последнее время растет количество сошедших поездов.

"Это ускоряет схождение поездов, количество таких случаев растет. Мы видим отчетность "Укрзализныци", что это десятки случаев ежегодно. Слава Богу, обходится без человеческих жертв ", - пояснил Омелян.

Экс-министр отметил: "Укрзализныця" долджна инвестировать средства в восстановление инфраструктуры. Однако, несмотря на регулярное повышение тарифов на перевозки, инвестиции в инфраструктуру не растут

"Со стороны "Укрзализныци" мы ни разу за последние годы, когда тариф поднимался, не увидели улучшения сервиса или надлежащего ремонта тяги или инфраструктуры", - сказал Омелян.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что около 8000 километров железнодорожного полотна требуют или капитального ремонта, или реконструкции. "Это очень большой показатель", - отметил он и подчеркнул, что "Укрзализныця" должна инвестировать в обновление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей опасен для пассажиров и грузовых перевозок.

В то же время президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко отмечала, что для "Укрзализныци" первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и тягу, а не в приобретение вагонов.