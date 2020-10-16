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Экономика и Финансы
16 октября 20, 00:16
Зеленский передал сельхозземли в коммунальную собственность
президент Зеленский
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Зеленский передал сельскохозяйственные земли в коммунальное пользование.

Во время поездки в Черниговскую область, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 "О некоторых мерах относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений". Документом предусмотрена передача земель сельскохозяйственного назначения с государственной в коммунальную собственность. 

Согласно указу, 26 октября все новообразованные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития. Всего общая площадь переданных в пользование местным органам самоуправления земель оценивается в 2 миллиона гектар. 

"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - заявил Зеленский на мероприятии. 

"Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это - гарантия, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли", - добавил он.

1 марта 2020 Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель, который предусматривает предоставление права покупки земли только украинцам.

Также законодательно установлены ограничения максимальной площади, которая может находиться в собственности одного лица, и льготные условия для украинских фермеров.

6 мая Президент подписал закон о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, которая должна навести порядок во всех реестрах природных ресурсов Украины, а 22 июля - закон о пространственном планирования общин.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
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