Зеленский передал сельхозземли в коммунальную собственность

Во время поездки в Черниговскую область, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 "О некоторых мерах относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений". Документом предусмотрена передача земель сельскохозяйственного назначения с государственной в коммунальную собственность.

Согласно указу, 26 октября все новообразованные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития. Всего общая площадь переданных в пользование местным органам самоуправления земель оценивается в 2 миллиона гектар.

"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - заявил Зеленский на мероприятии.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это - гарантия, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли", - добавил он.





1 марта 2020 Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель, который предусматривает предоставление права покупки земли только украинцам.





Также законодательно установлены ограничения максимальной площади, которая может находиться в собственности одного лица, и льготные условия для украинских фермеров.





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