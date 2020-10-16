Зеленский передал сельхозземли в коммунальную собственность

Во время поездки в Черниговскую область, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 "О некоторых мерах относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений". Документом предусмотрена передача земель сельскохозяйственного назначения с государственной в коммунальную собственность.
Согласно указу, 26 октября все новообразованные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития. Всего общая площадь переданных в пользование местным органам самоуправления земель оценивается в 2 миллиона гектар.
"Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - заявил Зеленский на мероприятии.