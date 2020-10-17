В Украине начался отопительный сезон: Почему так рано?

Несмотря на относительно теплую осень, ряд городов уже объявил о начале отопительного сезона. С 16 октября тепло начинают подавать в Киеве и Львове. Граждане по-разному относятся к такой инициативе, но эксперты говорят, что это компетенция местных властей и никаких нарушений в этом нет. "КП в Украине" разбиралась в особенностях нынешнего отопительного сезона.

Осень в этом году выдалась теплой, и многие граждане надеялись, что батареи включат попозже. Ведь, отопление для многих – это самая высокая составляющая расходов среди всех услуг ЖКХ. Но снижение температуры заставило местные советы многих городов приняли решение начинать отопительный сезон. 15 октября начали подавать тепло жителям Хмельницкого, Харькова и Ровно. Во Львове и Киеве отопительный сезон стартовал с 16 октября. А с 19 октября начнут теплеть батареи в Луцке. В более южных регионах отопительный сезон стартует немного позже.

Казалось бы, люди должны быть довольны такой заботой властей, но многие высказывают недовольство.

- Посмотрел прогноз погоды, в следующую пятницу температура будет +16 днем и 10 градусов ночью, - возмущается киевлянин Андрей. – Если подать тепло, люди будут открывать окна и греть улицу, а потом придут счета за это. Наверное, власть таким образом хочет помочь заработать тепловикам. С такой логикой, мэр может начинать и снег убирать в октябре, чтобы побольше денег освоить.

В свою очередь, эксперты говорят, что по закону решение о начале отопительного сезона принимает местная власть и никаких нарушений в этом нет.

- По ночам уже довольно холодно, - говорит соучредитель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Поэтому, например, в больницах уже надо включать отопление. Да и начинать подключения начнут не с жилых домов, а с социальной инфраструктуры. Поэтому, когда включат отопление в домах, еще не известно.

В новых домах, где у каждой квартиры установлен счетчик потребленной тепловой энергии, проблем с началом отопительного сезона не возникает. Каждый жилец может включать или перекрывать батареи, когда хочет. Главное, чтобы дом к теплу был подключен.

В домах же старой постройки с вертикальной системой разводки стояков так сделать не получится. Вы можете перекрыть свои батареи, но если у соседа они не регулируются, и он постоянно открывает окна для проветривания, то вы будете платить за себя и того парня.

Поэтому многие читатели задаются вопросом, если их дом уже подключили к теплу, то можно ли как-то регулировать количество подаваемого в систему теплоносителя. Некоторые спускаются в подвалы и начинают самостоятельно перекрывать задвижки подачи теплоносителя. Тепловики говорят, что так делать нельзя. Мол, это нарушает функционирование всей энергосистемы дома. Иногда это перерастает в коммунальные войны - поставщики тепла борются с населением, пломбируя задвижки на вводе в дома. А жильцы, в свою очередь, срывают пломбы и продолжают прикручивать задвижки.

Как говорят эксперты, на сегодня единственный законный способ регулировать тепло в своем доме – это переехать из старого жилого фонда в новый. Правда, окупится эта затея не скоро. Подробнее об этом читайте здесь.

Для этого нужно утеплить весь дом и оборудовать его устройством, которое будет регулировать подачу тепла. Дело это недешевое, но окупается за несколько отопительных сезонов.

Для того чтобы уменьшить счета, начинать нужно с определения мест утечки тепла и утепления всего дома. То есть, если у вас подвал и подъезд с выбитыми окнами, дверь на улицу не закрывается, а на техническом этаже есть щели в стыках стен, то большинство тепла уходит через эти прорехи. Поэтому начинают с энергоаудита, а потом заделывают места утечки тепла и утепляют весь дом.

При этом во многих регионах работает схема 30 на 70, когда 30% платят жильцы дома, а 70% дает местная власть. Правда, есть одно но. Для того чтобы утеплить старый многоквартирный дом, нужно подходить к проблеме комплексно. Сначала нужно создать ОСМД.

По данным проекта Ukraine Energy Reform, в домах, где проведено комплексное утепление, экономия составляет около 40-50% по сравнению с теми домами, где утепления нет.

Следующим этапом энергомодернизации должен стать индивидуальный тепловой пункт. Это устройство, которое регулирует подачу теплоносителя в отопительную систему дома в зависимости от температуры воздуха на улице. Стоит недешево - около 300 тысяч гривен на многоквартирный дом. Но в среднем за один сезон оно окупается.

Как показывают примеры комплексной модернизации домов, все эти мероприятия позволяют сэкономить до 75% от сумм за тепло в аналогичных соседних домах. По крайней мере такой рекорд был зафиксирован в одном из модернизированных домов Луцка.

Чиновники и эксперты в один голос говорят, что этой зимой тепло обойдется не дороже, чем в прошлом. По словам министра финансов Сергея Марченко, рыночная цена на газ сейчас ниже, чем во время прошлого отопительного сезона, поэтому в Минфине прогнозируют более низкий уровень цен на отопление, чем в прошлом году. Согласны с этим прогнозом и эксперты.

- Думаю, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне будут приблизительно такими же, как и в прошлом, - говорит Дмитрий Марунич.

Правда, стоит учесть, что сумма, которую мы отдадим за отопление, зависит еще и от погоды, которая будет этой зимой. Большинство многоквартирных домов уже оборудованы приборами учета потребленной тепловой энергии и люди платят за реально потребленное тепло. А его расход при температуре около нуля и в минус 20 может отличаться в 2 раза.

В некоторых городах начало отопительного сезона может затянуться. Причина – долги за потребленный газ. Как сообщает НАК "Нафтогаз", начало отопительного сезона в 45 населенных пунктах Украины находится под угрозой из-за долгов предприятий теплоэнергетики.

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго Луганской (56%), Днепропетровской (71%), Кировоградской (81%), Ивано-Франковской (82%) и Донецкой (86%) областей.

Также в компании отметили, что в течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла не выполняют свои обязательства согласно законодательству.

Интересно, что это проблема не только регионов, но и столицы. По данным НАКа, пять предприятий теплоэнергетики ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

В частности, в список предприятий, которые могут сорвать старт отопительного сезона в Киеве, входят: групповая котельная Министерства внутренних дел Украины, ООО "Энерго Сервис Групп", ООО "Эффективные энергетические системы", ООО "Идеал Энерджи Систем" и ООО "Центр обслуживания абонентов".