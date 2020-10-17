В Украине незаконно приватизированы более 5 млн га

В Украине с начала независимости более 5 млн гектаров земель незаконно вывели в частную собственность, используя механизм бесплатной приватизации. Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 16 октября.

"По ходу реализации аудита и инвентаризации украинских земель сельскохозяйственного назначения мы у президента в режиме реального времени информировали о масштабах грабежей украинской земли за время независимости ... Более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", - сказал Лещенко.

По его словам, с 2001 года, когда была введена бесплатная приватизация, начался "грабеж" земли в Украине, а в 2002 году были отняты полномочия у общин распоряжаться землей - право передали райгосадминистрациям.

"Фактически с 2001-2002 годов у нас образовались чиновничьи кланы, которые, используя свой админресурс, сформировали огромные латифундии в частной собственности, но не подмораторной формы, а придумали хорошие формулировки и вышли на апогей этой формулировки уже с 2010-2011 годов - так называемые земли личного крестьянского хозяйства. Это неподмораторная форма - покупай, продавай, иностранцу отчуждай. И так вышли на режим "дерибана", который измеряется (площадями - ред.) европейских стран на территории нашего государства", - продолжил Лещенко.

Сейчас идет работа над электронным реестром украинских земель, и в 2021 году обнародуют данные о незаконном завладении.

"Мы покажем всех во всей красе - регистрация, когда получали, когда были должности, на кого оформляли из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, кумовьев, братьев, сватов. А самое главное - мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, измеряющихся сотнями тысяч гектаров", - резюмировал чиновник.

Напомним, что на Львовщине депутата подозревают в захвате земель Минобороны. Злоумышленники оформляли право собственности на подставных лиц и продавали землю гражданам по 5 тысяч долларов за 0,01 га.

Также сообщалось, что глава госпредприятия Академии наук вымогал $200 тысяч. Злоумышленник гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей земельного участка в постоянное пользование.