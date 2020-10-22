Какие АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

С 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы "Приват".

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, по информации издания, цена на бензин на станциях WOG возросла на 50 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л.

В то же время, стоимость дизельного топлива (ДТ) осталась на прежнем уровне — 25,49 грн/л. На 50 копеек АЗС также подняла цены бензинов SOCAR. Стоимость "двойки" в сети выросла с 25,98 грн/л до 26,48 грн/л, "пятерки" — с 26,98 до 27,48 грн/л.

Харьковская сеть "Овис" подняла цены на бензины на 30 копеек, ДТ — на 50 копеек. На одесской "Кворум" бензины подорожали на 40 копеек за литр, дизтопливо — на 15 копеек.

Такие сети как "Укргаздобыча", Green Wave и Mango повысили цену бензинов в пределах 10-30 копеек, а на UPG и BVS подорожало только дизтопливо на 30 и 10 копеек за литр соответственно.

Издание отмечает, что несмотря на устойчивый тренд на станциях "БРСМ-Нафта" дизтопливо подешевело в среднем на 5 копеек — до 19,87 грн/л.

16 октября розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо.

Вечером 19 октября, после полугодичной "ценовой" паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

По оценкам директора "А-95" Сергея Куюна, рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать этот рост на 0,8-1 грн/л в ближайшее время.

"Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8 — 1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 копеек за литр", — прокомментировал Куюн.

Напомним, в июле Украина заняла второе место в Европе по уровню снижения цен на бензин. Такие данные приводит компания Pikodi, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.