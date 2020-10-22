В ЕС договорились о масштабной аграрной реформе

Государства - члены ЕС согласились на проведение масштабной аграрной реформы. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, в Люксембурге компромиссное предложение, с которым вступила Германия, председательствующая в Совете Европейского Союза.

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в данной отрасли.





"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", - подчеркнула Клекнер.





Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей". Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.





Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро. Германии из этой суммы причитаются 42 млрд евро.





Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году.



