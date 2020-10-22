Валютные качели: доллар — дешевеет, евро — растет

Основной причиной роста курса европейской валюты относительно гривны, очевидно, является укрепление самой европейской валюты относительно американского доллара. Так, 20 октября на международных рынках евро с утренних 1,176 доллара/евро вырос до 1,1836 доллара/евро. Сегодня тенденции роста курса евро пока сохраняются.

21 октября на рынок валют также будет влиять необходимость проплат по вчерашнему аукциону, на котором Министерство финансов размещало два выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1 год и ОВГЗ номинированные в долларах со сроком обращения 1 год.

Отметим, продажа валютных ОВГЗ позволила Минфину привлечь в бюджет 52,7 млн долларов, продажа гривневых ОВГЗ сроком обращения 1 год — 1,737 млрд гривен, продажа гривневых трехмесячных ОВГЗ — 3,923 млрд грн. В целом на аукционах 20 октября Министерство финансов привлекло в бюджет 7,15 млрд гривен.

При этом средневзвешенная доходность годовых долларовых ОВГЗ осталась неизменной и составила 3,5%, в то время как средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ выросла. Так, средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 7,3% (+11 б.п.), годовых — 10,22 (+22 б.п.).

Также, ожидаемо, 21 октября рынок будет переваривать вчерашние заявление президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие в его послании с трибуны Верховной Рады о том, что сотрудничеству Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР ничего не угрожает и оно будет продолжено.

Отметим, в последнее время аналитики все чаще дают прогнозы, что денег от МВФ и от других международных доноров Украина в этом году не получит.

Напряженную обстановку на рынке валют, скорее всего, будет создавать ожидание приближение дня проведения местных выборов и результатов по ним.

Тем временем, в среду, 21 октября по сравнению со вторником, 20 октября, НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти неизменным — укрепил с 28,3762 грн/доллар до 28,3707 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 21 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3707 грн;

✅ 1 евро — 33,5044 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2435 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,6436 грн.

На межбанковском валютном рынке 21 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником в покупке и в продаже подешевел на 4 копейки. 20 октября торги закрылись на уровне 28,34/28,36 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,30/28,32 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке вырос больше чем на 4 копейки, в продаже — больше чем на 5 копеек. 21 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,5468/33,5705 грн за евро. 20 октября закрылись на уровне 33,5007/33,5158 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,45 грн/доллар, по евро — 33,30-33,85 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,32 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,38 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 28,38 грн/доллар, продавали по курсу 28,42 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара потерял 6 копеек, в продаже — 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,37/33,45 грн/евро. По сравнению со вторником евро додал 12 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. 20 октября утром евро торговался в диапазоне 33,25/33,35 грн/евро.