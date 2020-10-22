Доллар неожиданно подешевел: курс валют на 22 октября

В четверг, 22 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,27 грн/доллар.

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

На утро 22 октября доллар подешевел на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем, а евро наоборот подорожало, хоть и незначительно – и такая тенденция сохраняется уже несколько дней.

Курс основных валют выглядит таким образом:

28,2737 грн за доллар;

33,5312 грн за евро;

0,3666 грн за российский рубль;

7,3309грн за польский злотый.

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