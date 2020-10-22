Что советовали миллионерам их наставники в начале карьеры?

Наставник — это человек, который передает свой опыт и знания молодому специалисту. Благодаря наставничеству, путь к успеху становится не таким тернистым и болезненным. Создатели и руководители активно развивающихся компаний рассказали о самых лучших советах, которые им дали наставники в начале карьеры.





Время — самое ценное, что у вас есть





Кевин Харрингтон, изобретатель рекламного ролика, американский предприниматель и руководитель бизнеса





Мой отец Чарли Харрингтон был моим первым и лучшим наставником. Он научил меня анализировать свой день на основе "доллара в минуту". Каждое воскресенье я анализирую предстоящую неделю. Я оцениваю, на что потратить свое время, прежде чем расставлять приоритеты. Я спрашиваю себя, сколько времени это займет? В чем мой потенциал здесь? Какова альтернативная стоимость этого?





Люди в бизнесе хотят слишком много моего времени: еженедельные часовые звонки, ежемесячные личные встречи, ежеквартальные выездные встречи. Я отказываюсь от бесплатного долевого участия в этих вопросах. Например, стартап, который через три года принесет миллион долларов, с которых я получу 5%, то есть 50 тысяч. Оно того не стоит.





Недавно я приобрел 2 миллиона акций публичной компании по 60 центов за акцию. Меня попросили только об участии в ежеквартальных заседаниях правления, на двух из которых я должен присутствовать лично. На это я согласился.





Ваш доход коррелирует с ценностью, которую вы приносите

Том Ферри, основатель и генеральный директор Tom Ferry International, тренер по недвижимости №1 по версии Swanepoel Power 200 и автор бестселлеров New York Times





Я встретил своего наставника Билла Митчелла в 20 лет. Я хорошо помню его лучший совет: он спросил о моих целях, и я ответил: "Заработать 250 000 долларов комиссионных". Смеясь, он сказал: "Не сосредотачивайся на зарабатывании денег до 30 лет".





Это казалось безумием, потому что он был невероятно успешным, поэтому я спросил: "Почему нет?" Он объяснил, что если вы гонитесь за деньгами, вы всегда будете просто гоняться за деньгами и редко будете счастливы. "Вместо этого станьте более ценным, чем кто-либо другой. Предоставляйте больше услуг, помогайте каждому достигать целей и становиться лучше. И угадайте, что будет? Это принесет вам чемоданы денег".





Слишком многие люди в современном мире хотят богатства, но очень немногие понимают и следуют совету моего наставника: ваш доход всегда напрямую зависит от ценности, которую вы приносите на рынок.





Говорите "да" изменениям





Даная Рингельманн, сооснователь и директор по развитию Indiegogo





Мой наставник учил меня: "Мир любит инерцию. Он любит говорить "нет". Твоя работа как предпринимателя — постоянно говорить "да" и создавать изменения, о которых мир еще не знает. Не ждите ни благодарности, ни похлопывания по спине. Увидеть перемену, которой вы помогли случиться — само по себе уже награда.





Помните человеческое тепло





Тим Дрейпер, легендарный венчурный инвестор, основатель Draper Associates и DFJ





Билл Дрейпер, мой отец, сказал мне, что не имеет значения, кто продает или кто покупает. Важна человеческая связь. Я думаю об этом каждый раз, когда привлекаю деньги или слушаю, как какой-то предприниматель представляет мне свою идею.





Не становитесь на своем пути





Майкл Овед, основатель Swap Protocol





На протяжении всей своей карьеры я следовал совету: "Великих людей убивают три вещи: страх, жадность и эгоизм". Если вы посмотрите на падение любого лидера в истории, вы обнаружите, что у него была хотя бы одна из этих черт, если не все вместе.





Винни Виола, человек, который вырос на улицах Бруклина. Его отец был водителем грузовика, но Винни смог преодолеть все преграды и стал миллиардером. Однажды он дал мне совет, который помог мне формировать успешные деловые партнерства. Нужно сосредоточиться на уравновешенных, щедрых и скромных людях. Я тоже стремлюсь проявлять эти качества в своей жизни.





Внимательно относитесь к тому, как вы проводите первые и последние два часа каждого дня





Брет Локетт, бывший игрок НФЛ и старший партнер M2Jets





Мой наставник — один из самых успешных лидеров финансовой индустрии — дал мне прекрасный совет в начале моей карьеры. Он сказал: "Большинство людей просыпаются в реактивном режиме, придерживаясь мировых потребностей, а не своих собственных". В мире неограниченного общения люди не отключаются от социума, чтобы проанализировать свою жизнь.





Первые два часа дня следует потратить на то, чтобы согласовать свои краткосрочные усилия с долгосрочными целями. Я просыпаюсь рано утром, занимаюсь медитацией и читаю в течение 20 минут. Затем в течение часа я интенсивно тренируюсь.





Последние два часа дня определяют вашу энергию на следующий день. Я провожу час за изучением или усовершенствованием нового навыка, а последний час посвящаю планированию следующего дня.





Научитесь работать над собой больше, чем над своей работой.





Думайте масштабно; не бойтесь быть смелым





Юлий Зив, основатель и генеральный директор Style Coalition, автор бестселлера "Влияние миллионера" и предприниматель-иммигрантка, которая создала миллионный бизнес с нуля





Чтобы стать предпринимателем, вам придется перейти от приличной зарплаты к меняющемуся бюджету. Ваш масштаб полностью изменится. Иногда страшно даже подумать о том, что нужно рискнуть деньгами, на которые вы могли бы жить долгое время.





Один из инвесторов моей первой компании, который был успешным предпринимателем с несколькими предприятиями, сказал мне: "Думай масштабно; не бойся делать смелые поступки, которые нанесут твои идеи и бизнес на карту мира".





Это подтолкнуло меня к смелым стратегиям, которые приносят плоды и сегодня. Будь то инвестирование в новый продукт, вызывающий ажиотаж в прессе, или ставка на дорогого сотрудника, который приносит серьезные дивиденды. Фраза "не бойтесь мыслить масштабно" стала моей мантрой.





Мудро выбирайте супруга





Эллисон Данн, президент и генеральный директор Deliberate Directions, бизнес-тренер





Один наставник однажды сказал мне: "Единственный человек в твоей жизни, которого ты можешь выбрать — это твой супруг. Все остальные даются нам жизнью: родители, братья и сестры, одноклассники, коллеги, соседи и даже дети. Выбирай супруга с умом".





Я искренне верю, что выбор супруга является одним из важнейших факторов, влияющих на наш жизненный путь — на наше здоровье и наше благосостояние, на глубину и широту жизни, которой мы живем.





Независимо от того, одиноки ли вы, женаты или разведены, сейчас самое время поработать над тем, "кем вы должны быть", чтобы привлекать, развивать или улучшать отношения со своей нынешней или будущей второй половинкой. Это ваш выбор — выбирайте с умом.





Вкладывайтесь в настоящие отношения





Джо Какати, соучредитель и президент Poker Central





Бизнес — это личное. Будьте готовы вкладывать радость в отношения, будь то ваше время, услуга или информация, имеющая отношение к бизнесу. Аутентичные отношения требуют вложений времени, энергии и усилий, поэтому выбирайте правильных людей, с которыми вы хотите проводить время, и с энтузиазмом инвестируйте в эти отношения.





Кроме того, честность и характер всегда будут иметь значение, если ваша цель — построить настоящие и доверительные отношения. Будьте тем человеком, с которым вы хотели бы иметь дело.





Живите по средствам





Джошуа Харрис, основатель Quantum Jump Consulting, начавший бизнес в 12 лет





Лучший совет, который я когда-либо получил: "Не подавляйте свое стремление к успеху, беря в долг, чтобы жить не по средствам". Покупка предметов роскоши в долг или образ жизни, выходящий за рамки вашего текущего дохода убивает любое стремление к достижению ваших целей. По сути, вы откладываете работу и вознаграждаете себя за это.





Я не брал отпуск много лет, пока не довел свой бизнес до того уровня, при котором мой образ жизни не может на него повлиять. Если вы живете по средствам и вкладываете деньги в образование и навыки, однажды вы проснетесь с более чем достаточным количеством средств, чтобы позволить себе то, что вы хотите, и при этом иметь хорошие запасы.





Будьте благодарны, получайте удовольствие и заботьтесь о других





Нафисе Нина Ходжат, основатель и управляющий The SLS Firm





Мои замечательные родители всегда будут моими любимыми наставниками. Как иммигранты, они делали все возможное, чтобы позаботиться о нашей семье с шестью детьми, жившей в квартире с двумя спальнями в Калифорнии.





Каждый из них работал на двух постоянных работах, но они находили время, чтобы пойти потанцевать, отвести нас на пляж и поделиться едой и деньгами с теми, кому повезло меньше. В конце концов они оба стали успешными бизнесменами, но продолжали жить по одним и тем же альтруистическим принципам, независимо от того, какое финансовое положение у них было.





Сегодня моя большая семья все еще находит время, чтобы вместе повеселиться, с благодарностью наслаждаться тем, что нельзя купить за деньги, и делиться с теми, кто нуждается в помощи. Такой образ жизни делает хорошие дни еще слаще, а тяжелые дни — легче.



