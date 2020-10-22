На Банковой сообщили зарплаты чиновников ОП за сентябрь – УП

Больше всех в сентябре заработал глава аппарата Офиса президента Алексей Днепров, который был назначен еще Петром Порошенко. Глава ОП Андрей Ермак получил на 50 000 грн меньше. Это следует из ответа Государственного управления делами на запрос Украинской правды.

За сентябрь Днепров заработал 113 900 грн. С его дохода выплачено 22 200 грн налогов.

Его должностной оклад – 34 400 грн. Но Днепров получил еще ряд надбавок, в частности, за ранг госслужащего, выслугу лет, работу в условиях режимных ограничений, а также оплату отпуска, премии, перерасчет зарплаты за август, согласно решению Конституционного Суда.

Он также получает постоянную прибавку в 40 500 (в сентябре – 36 800) "за выполнение особо важной работы по должности специалиста по вопросам реформ".

Другие чиновники из руководства ОП получили значительно меньшие зарплаты:

Глава ОП Андрей Ермак – 42 600 грн (-8 300 грн налогов).

Первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов – 38 990 грн (7600 грн налогов).

Заместителям руководителя Офиса заплатили такие суммы:

Юрию Костюку – 34 400 грн (6700 налогов)

Кириллу Тимошенко – 34 400 грн (6700 налогов);

Андрею Смирнову – 35100 грн (6800 налогов);

Игорю Жовкве – 42300 грн (8200 налогов);

Роману Машовцу – 41800 грн (8100 налогов);

Юлии Ковалив – 33700 грн (6600 налогов);

Юлии Соколовской – 38300 грн (7500 налогов);

Олегу Татарову – 36500 грн (7300 налогов).

В эти суммы входят как должностные оклады, от 15 000 до 18 000 грн, так и надбавки и премии.

2 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к Закону Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в том числе, позволяет Кабинету министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях.