Что будет с долларом после выборов?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

По информации компании "Альпари", с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,34 до 28,27 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,35/28,37 до 28,31/28,32 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,45 до 28,22/28,43 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Нацбанк намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке, у регулятора нет цели по курсу гривны к доллару, - заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Национальный банк придерживается последовательной политики на валютном рынке. В Украине действует плавающее курсообразование. Курс может колебаться в обе стороны, и никакой цели по курсу НБУ со своей стороны не устанавливает".

Гелетий напомнил, что НБУ не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания. Он отметил, что в октябре ситуация на рынке сбалансировалась, и рынок преимущественно самостоятельно находит баланс спроса и предложения, так что участие НБУ на рынке минимальное. Нацбанк старается обеспечить умеренную инфляцию, которая, в отличие от курса, является ключевой целью для НБУ.

- На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне, - прокомментировал старший аналитик "Альпари"Вадим Иосуб. - Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках - около 28,2/28,4 грн.