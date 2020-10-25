Власти планируют ввести налог для заробитчан

Как отметил в интервью журналу НВ глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, со всех доходов, которые поступают от украинских заробитчан, должны быть уплачены налоги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

"Из $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", - сказал Алексей Любченко.

Однако, какой будет ставка налога и каким образом будут облагать налогом заробитчан, глава ГНС ​​не указал.