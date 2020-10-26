Доллар и евро подскочили после выборов

Национальный банк Украины на понедельник, 26 октября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 28.29 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Американская валюта продолжает быть выше психологической отметки в 28 грндоллар.

Официальный курс 6 октября поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28.49 гривен за доллар.

Официальный курс евро 26 октября равняется 33.54 грн/€. Курс евро вырос на 13 копеек по сравнению с прошлым банковским днем. Курс европейской валюты по-прежнему на самом высоком уровне с февраля 2018 года. Выше курс последний раз был 19 февраля 2018 года - 33.64 грневро.

Напомним, официальные курсы, которые действовали в пятницу, 23 октября, и на выходных, 24 и 25 октября: 28.26 грн/$ и 33.41 грн/€

15 сентября курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые после острой фазы коронакризиса. Выше официальный курс был только 31 марта - 28.06 гривен за доллар. А 28 сентября официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28.1830 гривен за доллар). Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28.39 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.

16 июля впервые за 17 месяцев евро стал стоить дороже 31 гривны. В последний раз официальный курс евро был выше 23 марта 2019 года - 31.03 гривен за евро. Курс поднимался к отметке в 31 гривну во время острой фазы кризиса в марте 2020 года, однако не превышал ее. Очень быстро евро "пробил" 32, т.е курс ушел за отметку 32 грневро. После этого несколько раз переходил черту 33 грневро, но всегда возвращался обратно. По крайней мере, так было до середины сентября. Октябрь 2020-го евро начинает выше этой психологической отметки.

3 июля доллар впервые с апреля снова пересек отметку 27 гривен, подорожав до уровня 27.18 грндоллар. Евро тоже подпрыгнул тогда более чем на 60 копеек, и курс достиг значения 30.65 грневро (до этого на протяжении двух недель евро незначительно колебался около отметки 30 грневро). Обвал национальной валюты, произошедший 3 июля, напрямую связан с известием об отставке главы НБУ Якова Смолия, который жаловался на систематическое политическое давление.