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Новости
Экономика и Финансы
26 октября 20, 18:08
Как налоговая хочет заставить заробитчан платить налоги
заробитчане-нелегалы
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Большая часть заробитчан не платят налоги, в частности ЕСВ.

Чтобы начать бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, нужно раскрыть банковскую тайну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд - через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн - в 30 раз меньше от $12 млрд", - заявил Любченко.

"Хотя, когда грянула пандемия, сложилась уникальная ситуация. Все заробитчане приехали домой. Родное село, родная дорога, родная школа. Здесь родители, дети. Да, они кормят семью, но платят только за свое простое воспроизводство. А расширенное? Ведь налоги и сборы - это школы, пенсии, больницы", - отметил глава налоговой.

По мнению Алексея Любченко, чтобы налоговая начала бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны украинских трудовых мигрантов, необходим контроль банковских счетов.

"Я категорически за раскрытие банковской тайны. Что это за архаизм?... Но ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей по нашему запросу дает любую информацию относительно движения по счетам, а родина не дает. Хотя риски я не понимаю…", - заявил глава налоговой.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что необходимо обложить налогом денежные переводы заробитчан в Украину.
censor.net.ua
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