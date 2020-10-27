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Экономика и Финансы
26 октября 20, 19:12
"Дыра" в бюджете Украины достигла 82 млрд грн
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В целом доходы госбюджета составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.
Расходы госбюджета Украины в январе-сентябре превысили его доходы на 81,725 млрд грн. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
 
При этом расходы из общего фонда госбюджета превысили его доходы на 93,59 млрд грн.
 
Займы за отчетный период составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние - 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.
 
Погашения долгов составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние - 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.
 
Поступления в спецфонд госбюджета от приватизации составили 1,892 млрд грн.
 
В целом доходы госбюджета составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн. Расходы были на уровне 843,253 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.
 
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что за последние пять месяцев правительство Украины наверстало отставание в доходах госбюджета на 34 млрд грн.
Korrespondent
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