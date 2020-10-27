НАК предупреждает о дальнейшем росте цены на газ

В ноябре-декабре цена на газ продолжит повышаться, однако большие запасы в газохранилищах не дадут ей расти стремительно. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании отметили, что с началом отопительного сезона начал возростать спрос на газ, что привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла.

"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а значит - пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

Сегодня стало известно, что Нафтогаз на 24% повысил цены на газ для теплоэнерго. Она составит 5374,1 грн за 1 тысячу куб. м.

Напомним, в сентябре Нафтогаз повысил цену для теплоэнерго сразу на 45% по сравнению с августом.