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Новости
Экономика и Финансы
27 октября 20, 21:47
В Раде отреагировали на решение КСУ по декларациям
КСУ
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Отмена уголовной ответственности за недостоверные данные в декларациях грозит Украине грандиозным международным скандалом, считают в ВРУ.
У Зеленского также не исключили негативных последствий такого решения.

Решение Конституционного суда о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование может вызвать грандиозный международный скандал. Об этом во вторник, 27 октября, заявила постоянный представитель ВРУ в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", - отметила она.

А представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина заявил, что это решение КСУ угрожает евроинтеграции.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", - ответил он на вопрос о возможной угрозе от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима в частности.

Вениславский подчеркнул, что по имеющейся у него информации сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение.

Также отменено право НАПК вести мониторинг расходов и доходов судей.

Вопрос внесения необходимых изменений в антикоррупционное законодательство, по словам представителя президента, будет рассмотрен после изучения мотивировочной части решения КСУ.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Конституционный суд признал статью о декларировании недостоверной информации Уголовного кодекса несоответствующей Основному закону.

Тем временем на сайте КСУ отметили, что по делу о антикоррупционной платформе принято Решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями закона.

А в феврале 2019 года КСУ отменил статью о незаконном обогащении, поскольку ее положения нарушают презумпцию невиновности.
Korrespondent
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