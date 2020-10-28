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Экономика и Финансы
28 октября 20, 20:04
КСУ запретил доступ к декларациям чиновников
е-декларация
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КС признал не соответствующими Конституции второй и третий абзацы в ст.47 закона О предотвращении коррупции.
Конституционный суд признал незаконным открытый доступ к декларациям о доходах и имуществе чиновников в едином государственном реестре. Об этом в среду, 28 октября сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
 
КС признал не соответствующими Конституции второй и третий абзацы в ст.47 закона О предотвращении коррупции.
 
Во втором абзаце ст.47 говорится, что Национальное агентство предотвращения коррупции обеспечивает открытый круглосуточный доступ в единый реестр деклараций госслужащих.
 
Согласно третьему абзацу доступ к е-декларациям чиновников на официальном веб-сайте НАПК предоставляется путем возможности просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных в формате, позволяющем его автоматизированную обработку электронными средствами для повторного использования.
 
"Анализ полномочий и прав НАПК дает основания утверждать о наделении его непосредственным влиянием на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда Украины", - говорится в решении КС.
 
Отметим, что НАПК в 19:00 закрыло публичный доступ в единый госреестр деклараций во исполнение решения КС №13-р/2020 от 27 октября.
 
Напомним, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Сегодня был обнародован полный текст соответствующего решения.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить ответственность за нарушения в электронном декларировании доходов чиновников.
Korrespondent
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