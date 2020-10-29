Шмыгаль рассказал о продуктивной встрече с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с представителями Международного валютного фонда заявил о "быстром сближении позиций с МВФ". Об этом он в среду, 28 октября, написал в Telegram.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", - написал глава правительства.

Он также отметил, что "крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины".

Ранее в Минфине заявляли, что у МВФ нет претензий к Украине по выполнению соглашения "stand-by".

Перед этим в МВФ оценили перспективу сотрудничества с Киевом. Залогом выделения транша до конца года и дальнейшего сотрудничества является выполнение Украиной обязательств, в частности - реализация реформ.