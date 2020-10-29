КСУ обвинили в нарушении Конституции

Конституционный Суд нарушил Конституцию Украины, рассматривая положения антикоррупционного законодательства в закрытом режиме – об этом на брифинге в среду, 28 октября, заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Соответствующий брифинг глава Национального агентства по предупреждению коррупции провел в связи с вчерашним решением Конституционного суда, которым отменен ряд норм законодательства касательно борьбы с коррупцией.

"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.

Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.

"Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу", - сообщил глава НАПК.

В то же время он отрицает утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.

По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного Суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.

"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления", - заявил глава НАПК, подчеркнув, что хронологически нельзя связывать эти два события.

Напомним, накануне судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Сегодня был обнародован полный текст соответствующего решения.

Также в Конституционном суде сегодня заявили о давлении на судей со стороны антикоррупционных органов и отдельных политиков.

А в НАПК заявили, что в связи с решением КСУ вынуждены закрыть реестр е-деклараций.