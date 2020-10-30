Кабмин принял решение разблокировать систему е-деклараций

Вечером 29 октября сразу после закрытого заседания СНБО состоялось срочное внеочередное заседание Кабинета Министров при участии президента Украины Владимира Зеленского, на котором принято распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Распоряжение №1363-р уже подписано Денисом Шмыгалем и опубликовано на Правительственном портале.

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Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона "О предотвращении коррупции" НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Как сообщает пресс-служба ОП, срочное заседание правительства состоялось в Офисе Главы государства во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость обсудить реакцию на новые угрозы и вызовы национальной безопасности. Он подчеркнул, что решение Конституционного Суда, принятое 27 октября, поставило под угрозу электронное декларирование.

- Кабинет Министров по инициативе президента утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков, - констатировал премьер.

Президент поблагодарил правительство за оперативное проведение заседания и принятие решения.

- Хотел бы отметить вашу быструю реакцию, хочу поблагодарить Кабмин. Первый шаг - это тот шаг, который только что Кабмин принял. Я всем благодарен. Я думаю, что это важный сигнал нашему обществу, что Кабмин единогласно работает на государство, а не каждый сам на себя, - подчеркнул Владимир Зеленский.