Евро и гривна падают: курс валют в Украине 30 октября

В пятницу, 30 октября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,43/доллар.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Учитывая официальный курс валют в Украине за предыдущий день, 29 октября, можно увидеть, что сегодня доллар продолжает стабильно расти в цене, в то время как евро и российский рубль еще немного подешевели.

Официальный курс валют в Украине по состоянию на 30 октября 2020 года выглядит так:

33,2984 грн за евро (- 2 коп.);

0,3578 грн за российский рубль (- 3коп.);