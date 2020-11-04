Минфин рассказал о последствиях решения КСУ

Ситуация с Конституционным судом поставила под угрозу международную финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в среду, 4 ноября.

"Любую нашу попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это - справедливое видение. Ведь мы согласились на такие условия, и эти реформы соответствуют запросу общества. Именно это, собственно, позволило нам достичь благоприятных договоренностей и получить доверие партнеров. Однако решение КСУ нарушило это доверие и, как следствие, усложнило нашу коммуникацию. Имею основания утверждать, что без законодательного урегулирования этого вопроса международные партнеры заблокируют нам все финансовые сделки", - сказал глава министерства Сергей Марченко.

Он добавил, что уже почти готов к заключению проект с МБРР о противодействии в Украине COVID-19 объемом $300 млн в рамках программы Модернизация системы социальной поддержки населения Украины. Переговоры по подписанию запланированы на 16 ноября, а одобрение Всемирным Банком - на 11 декабря, но из-за решения КСУ эти вопросы заблокированы.

"Досадно, что Украина рискует потерять как уже согласованное финансирование, так и средства на продолжение действующих программ. А это составляет основу для досрочного возврата средств, предоставленных по предварительным проектам. Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014-го. Поэтому сейчас существует риск требований досрочного возврата выделенных средств. Это - около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро ЕС. Как по мне, потеря репутации среди международных партнеров - высокая цена для Украины ради нескольких дискуссионных решений КСУ", - резюмировал Марченко.

Ранее сообщалось, что в парламенте рассматривают два варианта выхода из ситуации: "мягкий" - законопроект о немедленном возврате деклараций и "жесткий" - вариант, предложенный президентом.

Напомним, в конце октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству с пометкой как "неотложный". Глава государства просил признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.