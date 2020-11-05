Плюсы и минусы госбюджета на 2021 год

Из негативного можно выделить больше урезания финансовых ресурсов местных органов власти. С одной стороны, они будут иметь больше полномочий, с другой – сокращается финансово-ресурсная база. Из-за чего может не быть денег на закрытие самых насущных трат.

Также абсолютно неадекватна налоговая база, которая составлена на основе нереалистичного прогноза роста экономики. Почему-то считают, что у Украины будет V-образная модель восстановления экономики. То есть резкий рост после сильного спада.

Большинство стран пересматривают модели восстановления экономики после периода карантина. Сейчас больше всего склоняются к тому, что будет так называемая U-образная модель, то есть кризисный период затянется.

Фактически это означает, что количество налоговых поступлений в бюджет будет ниже ожидаемого. На сколько пока не понятно, но уже это ставит под сомнение выполнение по меньшей мере доходной части.

Сейчас значительных изменений в формировании бюджета на 2021 год нет. Он повторяет бюджет на 2020 год и является этакой "калькой" бюджета 2019 года.

Фактически, мы видим ту же бюджетную политику, поскольку дефицит бюджета остается "на бумаге". Он не выполняется в 2020 году и вряд ли будет выполнен в 2021 году.

Обычно, у государств нет проблем с выполнением доходов бюджета, есть проблемы с выполнением запланированных расходов или выполнения бюджетного дефицита. У нас проблема бюджета на 2021 год – катастрофическое невыполнение расходов.

То есть очень многие программы могут остаться не выполненными, закрыться в следующем году. Вместо них появятся новые программы, которые также не будут выполнены и закроются, и ситуация не будет меняться.

Сейчас далеко не все уверены, что необходимо принимать бюджет в его нынешнем виде. Конечно, у Украины осталось не так много времени для принятия бюджета в парламенте.

Однако 5 ноября будет только первое чтение и еще будет время для того, чтобы усовершенствовать его.

Чем быстрее власти осознают, что ключом к оздоровлению экономики и повышению капитализации социального капитала является реструктуризация внешних и внутренних долгов, тем быстрее это произойдет.

В украинской системе есть внутренние мобилизационные ресурсы – около 200-300 млрд грн, которые можно найти путем оптимизации финансовых потоков. Выбор очень прост - тратить эти деньги на обслуживание долга, или экономическое стимулирование.



