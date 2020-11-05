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Новости
Экономика и Финансы
5 ноября 20, 11:48
"Укрэнерго" повысили тариф на передачу электроэнергии на 30%
Укрэнерго
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Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря будет повышен на 30% и составит 312,76 гривни за МВт-час.
Соответствующее решение утвердила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

С 1 августа для "Укрэнерго" действовал тариф на передачу в размере 240,23 гривни за МВт-час.

"Утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые компания уже понесла по факту. Это прежде всего отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация расходов поставщикам универсальных услуг на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам" , – говорится в сообщении.

Представители "Укрэнерго" отметили, что отсутствие в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования "зеленого" тарифа стало основной причиной негативного финансового результата компании.

По итогам 9 месяцев 2020 года убыток компании превысил 28 млрд грн.

Источник: https://www.obozrevatel.com/
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