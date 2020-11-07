Шмыгаль назвал потери ВВП Украины за десять лет

За последние десять лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года в пятницу, 6 ноября.





"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - сказал Шмыгаль.





Напомним, что в Украине замедлилось падение экономики. Замедление темпов падения экономики в министерстве объяснили адаптацией к новым реалиям с учетом заболеваемости коронавирусом.





Также сообщалось, что МВФ назвал годовой доход украинцев. Доход на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.



