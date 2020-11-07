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Новости
Экономика и Финансы
6 ноября 20, 10:50
Шмыгаль назвал потери ВВП Украины за десять лет
Денис Шмыгаль
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Украина понесла значительные потери из-за нереализованного потенциала, говорит премьер-министр.
За последние десять лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года в пятницу, 6 ноября.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине замедлилось падение экономики. Замедление темпов падения экономики в министерстве объяснили адаптацией к новым реалиям с учетом заболеваемости коронавирусом.

Также сообщалось, что МВФ назвал годовой доход украинцев. Доход на душу населения в Украине ниже, чем во Вьетнаме и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

Источник: https://korrespondent.net/
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