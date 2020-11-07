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Новости
Экономика и Финансы
6 ноября 20, 10:53
Рисков девальвации гривны нет - Минфин
Сергей Марченко
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До конца текущего года для серьезного ослабления гривны нет причин, считает министр финансов Украины Сергей Марченко.
Рисков существенной девальвации гривны до конца года нет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из изданий, сообщает пресс-служба Минфина.

"Для Минфина курс гривны к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривны к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - сказал он.

По его словам, нет и фундаментальных макроэкономических факторов на этот счет.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", - резюмировал министр.

Ранее в Нацбанке озвучили причины обвала гривны в третьем квартале. Главной из них было  ухудшение ожиданий бизнеса.

Также в Нацбанке заявили, что одним из главных факторов ослабления гривны нынешней осенью стала активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке давления нет - население больше продает валюты, чем покупает.

Источник: https://korrespondent.net/
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