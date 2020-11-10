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Экономика и Финансы
9 ноября 20, 14:46
Украина начала реэкспорт газа в Европу
газ
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В этом году в подземные хранилища Украины закачали 10 млрд кубометров газа европейских компаний.
Оператор газотранспортной системы Украины за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран Евросоюза в Украину в режиме shorthaul 6,1 млрд куб. м газа и 0,015 млрд куб. м уже реэкспортировано назад в страны ЕС, сообщает пресс служба ОГТСУ.

"Со сменой сезонов трейдеры начали первые отборы своего газа из хранилищ и его реэкспорт назад в страны ЕС. Также замечу, что в последнюю декаду октября увеличился поток из украинских ПХГ в Венгрию, когда точка соединения Mosonmagyaróvár на границе Венгрия-Австрия находилась на ремонте. Украинская ГТС и новые удобные услуги - shorthaul и таможенный склад - позволяют операторам смежных ГТС покрыть не только коммерческий спрос, но и ситуации рисков перебоев поставок природного газа", - отметил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

С момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчики-нерезиденты и 5 украинских компаний.

Практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в подземные хранилища газа на хранение в режиме таможенный склад. Всего с начала года ОГТСУ, в соответствии с заказами клиентов, направил оператору ПХГ для хранения на таможенном складе 10,1 млрд куб. м газа (включая объемами по shorthaul).

Отметим, запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 1 ноября достигли 28,3 млрд куб. м, что на 30% больше, чем год назад. 

Источник: https://korrespondent.net/
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