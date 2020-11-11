Пять украинских компаний оштрафовали за подделку масла

Антимонопольный комитет Украины выявил пять производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". Их оштрафовали на свыше 30 миллионов гривен. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ подтверждено, что многие производители молочной продукции самом деле вводили в заблуждение потребителей и предлагали им подделки в красивой обертке.

Отмечается, что, согласно стандарту, масло должно содержать исключительно молочный жир. Любые другие примеси сразу лишают продукт названия "сливочное масло".





При этом в продукции некоторых компаний содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. И такое "масло" поставлялось, кроме магазинов и рынков, в школы, детские сады, больницы.





В связи с этим под штрафные санкции попали такие производители молочной продукции, как:





ООО Богодуховский молокозавод (Харьковская обл.) - 20,6 миллиона гривен;

ООО Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) - 4,4 миллиона гривен;

ООО Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) - 3,6 миллиона гривен;

ООО Симол (Киевская обл.) - 1 миллион гривен;

ООО Интер-Мол (г. Днепр) - 968 тысяч грн.

"Украинские потребители имеют право делать осознанный выбор и, желая купить масло сливочное, действительно получат настоящую высококачественную молочную продукцию", - резюмировали в АМКУ.





Напомним, в феврале текущего года в Мелитополе активисты размазали по лицу начальника местного управления образования Игоря Елисеева маргарин, который, по их словам, в садиках дают детям под видом масла. Чиновник свою причастность к поставкам некачественных продуктов отрицал.



