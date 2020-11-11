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Новости
Экономика и Финансы
11 ноября 20, 08:27
Пять украинских компаний оштрафовали за подделку масла
масло
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В продукции некоторых производителей содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.
В продукции некоторых производителей содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.

Антимонопольный комитет Украины выявил пять производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". Их оштрафовали на свыше 30 миллионов гривен. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ подтверждено, что многие производители молочной продукции самом деле вводили в заблуждение потребителей и предлагали им подделки в красивой обертке.
Отмечается, что, согласно стандарту, масло должно содержать исключительно молочный жир. Любые другие примеси сразу лишают продукт названия "сливочное масло".

При этом в продукции некоторых компаний содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. И такое "масло" поставлялось, кроме магазинов и рынков, в школы, детские сады, больницы.

В связи с этим под штрафные санкции попали такие производители молочной продукции, как:

ООО Богодуховский молокозавод (Харьковская обл.) - 20,6 миллиона гривен;
ООО Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) - 4,4 миллиона гривен;
ООО Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) - 3,6 миллиона гривен;
ООО Симол (Киевская обл.) - 1 миллион гривен;
ООО Интер-Мол (г. Днепр) - 968 тысяч грн.
"Украинские потребители имеют право делать осознанный выбор и, желая купить масло сливочное, действительно получат настоящую высококачественную молочную продукцию", - резюмировали в АМКУ.

Напомним, в феврале текущего года в Мелитополе активисты размазали по лицу начальника местного управления образования Игоря Елисеева маргарин, который, по их словам, в садиках дают детям под видом масла. Чиновник свою причастность к поставкам некачественных продуктов отрицал.
Korrespondent
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