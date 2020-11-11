Курс доллара в Украине 11 ноября

На 11 ноября в Украине установлен официальный курс гривны 28,12 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте центрального банка.

Официальный курс валют на 11 ноября 2020 года:

1 доллар США - 28,12 грн. (+1 коп.)

1 евро - 33,20 грн. (-19 коп.)

10 российских рублей - 3,67 грн. (-2 коп.)

1 польский злотый - 7,38 грн. (-11 коп.)

Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

На "черном" рынке валюту предлагают по такой цене:

1 доллар - 28,30/28,35 грн. (покупка/продажа)

1 евро - 33,22/33,35 грн. (покупка/продажа)

1- российских рублей - 3,60/3,65 грн. (покупка/продажа)

1 польский злотый - 7,29/7,38 грн. (покупка/продажа).