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Экономика и Финансы
11 ноября 20, 08:50
Курс доллара в Украине 11 ноября
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Евро продолжило дешеветь, а курс доллара колеблется, но незначительно.

На 11 ноября в Украине установлен официальный курс гривны 28,12 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте центрального банка. 

Официальный курс валют на 11 ноября 2020 года:

1 доллар США - 28,12 грн. (+1 коп.)

1 евро - 33,20 грн. (-19 коп.)

10 российских рублей - 3,67 грн. (-2 коп.)

1 польский злотый - 7,38 грн. (-11 коп.)

Напомним, что курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

На "черном" рынке валюту предлагают по такой цене:

1 доллар - 28,30/28,35 грн. (покупка/продажа)

1 евро - 33,22/33,35 грн. (покупка/продажа)

1- российских рублей - 3,60/3,65 грн. (покупка/продажа)

1 польский злотый - 7,29/7,38 грн. (покупка/продажа). 
telegraf.com.ua
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