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Новости
Экономика и Финансы
11 ноября 20, 09:56
Будущим первоклассникам в Минобразования готовят сюрприз
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И. о. главы Минобразования Украины утверждает, что слухи о возвращении к 10-летнему образованию — фейк.

Зато существует вероятность начала обучения с пяти лет, пишет Фраза.

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина не рассматривает возможности возвращения к 10-летнему школьному образованию, при этом обсуждает необходимость двенадцатилетки. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

«Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей», — написал Сергей Шкарлет.

Шкарлет добавил, что в некоторых федеральных землях Германии ребенок не может поступить в магистратуру, если предварительно у нее нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата.

«В некоторых странах ЕС дети начинают обучение с пяти лет, а заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения «за» и «против», — написал Шкарлет.
Fraza.ua
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